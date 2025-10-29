Halloween ok ma fino a un certo punto | Napoli è latina! Da Amiro la notte da incubo si celebra sull’asse Messico - Napoli
È la serata di Halloween e le zucche sono d’obbligo, anche sui volantini. “Ma ci siamo resi conto che Napoli è latina, la Campania è un sud del mondo. Siamo molto più vicini ai mesoamericani che agli statunitensi ed è per questo che la nostra ‘notte da incubo’ diverrà un meltin’ pot sull’asse. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Festeggia Halloween con stile! Fino al 31 ottobre, per te 30% di sconto* su tantissimi prodotti make-up, nelle Profumerie Douglas o su douglas.it *Promozione valida su tantissimi prodotti, ad esclusione di alcuni marchi, non cumulabile con altre promozioni in c Vai su Facebook
Halloween ok, ma fino a un certo punto: Napoli è latina! - “Ma ci siamo resi conto che Napoli è latina, la Campania è un sud del mondo. napolivillage.com scrive
Come raccogliere e conservare le zucche in modo che durino fino ad Halloween - Oltre a scervellarsi su come intagliarle quest’anno, bisogna anche pensare a come raccogliere le zucche e, cosa ancora più ... Lo riporta msn.com