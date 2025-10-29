Halloween ok ma fino a un certo punto | Napoli è latina! Da Amiro la notte da incubo si celebra sull’asse Messico - Napoli

Napolitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È la serata di Halloween e le zucche sono d’obbligo, anche sui volantini. “Ma ci siamo resi conto che Napoli è latina, la Campania è un sud del mondo. Siamo molto più vicini ai mesoamericani che agli statunitensi ed è per questo che la nostra ‘notte da incubo’ diverrà un meltin’ pot sullasse. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

