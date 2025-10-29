Halloween nelle Biblioteche di Roma

Halloween si festeggia, con i più piccoli, nelle Biblioteche di Roma con letture, laboratori e incontri a tema. Sarà una festa tra storie spettrali e mostruosi laboratori, tante letture e racconti stregati e moltissime attività da non perdere tra gli scaffali infestati.Halloween in bibliotecaDi. 🔗 Leggi su Romatoday.it