Halloween nelle Biblioteche di Roma

Romatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Halloween si festeggia, con i più piccoli, nelle Biblioteche di Roma con letture, laboratori e incontri a tema. Sarà una festa tra storie spettrali e mostruosi laboratori, tante letture e racconti stregati e moltissime attività da non perdere tra gli scaffali infestati.Halloween in bibliotecaDi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

halloween biblioteche romaHalloween nelle Biblioteche di Roma - Halloween si festeggia, con i più piccoli, nelle Biblioteche di Roma con letture, laboratori e incontri a tema. Riporta romatoday.it

halloween biblioteche romaDolcetto o scherzetto tra i quartieri di Roma: Halloween 2025 tra feste, brividi e divertimento per tutte le età - Roma si prepara a vivere un Halloween 2025 tra strade in festa, eventi da brivido e dolcetti a volontà. Scrive funweek.it

halloween biblioteche romaCripta dei Cappuccini a Roma: il luogo più macabro da visitare ad Halloween - Tra i palazzi di via Veneto si nasconde la Cripta dei Cappuccini, dove le ossa diventano arte: ad Halloween, è la meta più macabra di Roma. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Halloween Biblioteche Roma