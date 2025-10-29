Halloween in piazza | Foiano si trasforma in un regno di magia e divertimento
Arezzo, 29 ottobre – Foiano della Chiana è pronta a vestirsi di mistero e fantasia per accogliere una delle serate più attese dell’anno. Venerdì 31 ottobre, a partire dalle 16:30, il centro storico della città si trasformerà in un grande villaggio dell’immaginazione per la nuova edizione di “Halloween in Piazza”, evento organizzato dal Comune di Foiano della Chiana e da Confcommercio – Imprese per l’Italia (Province di Firenze e Arezzo), in collaborazione con il Carnevale di Foiano e DVM Danza e Movimento. Un pomeriggio pensato per grandi e piccini, in cui le vie del centro si riempiranno di giochi, musica e spettacoli, tra zucche illuminate, streghette sorridenti e fantasmini curiosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Halloween in Piazza: pomeriggio da brividi con Mamalab a Cellino San Marco Giovedì 31 ottobre, dalle ore 16:30 – Piazza Aldo Moro, Cellino San Marco (BR) Cellino San Marco (BR), 28 ottobre 2025 — Il 31 ottobre Piazza Aldo Moro si trasforma in un perc Vai su Facebook
Halloween in piazza: Foiano si trasforma in un regno di magia e divertimento - Un pomeriggio pensato per grandi e piccini, in cui le vie del centro si riempiranno di giochi, musica e spettacoli, tra zucche illuminate, streghette sorridenti e fantasmini curiosi. Si legge su lanazione.it
HARIBO per Halloween trasforma «Dolcetto o Scherzetto?» in «Orsetto o Scherzetto?» - Un originale musical di Halloween è l'idea di HARIBO per animare con dolcezza le piazze italiane nella notte più spettrale di tutte ... Segnala vanityfair.it