Arezzo, 29 ottobre – Foiano della Chiana è pronta a vestirsi di mistero e fantasia per accogliere una delle serate più attese dell’anno. Venerdì 31 ottobre, a partire dalle 16:30, il centro storico della città si trasformerà in un grande villaggio dell’immaginazione per la nuova edizione di “Halloween in Piazza”, evento organizzato dal Comune di Foiano della Chiana e da Confcommercio – Imprese per l’Italia (Province di Firenze e Arezzo), in collaborazione con il Carnevale di Foiano e DVM Danza e Movimento. Un pomeriggio pensato per grandi e piccini, in cui le vie del centro si riempiranno di giochi, musica e spettacoli, tra zucche illuminate, streghette sorridenti e fantasmini curiosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Halloween in piazza: Foiano si trasforma in un regno di magia e divertimento