Halloween in chiesa | Santa Maria Alemanna pronta a trasformarsi in discoteca esplode la polemica

Una notte di Halloween tra musica, luci e drink, ma in una cornice che lascia molti a bocca aperta: la chiesa di Santa Maria Alemanna, unico esempio di architettura gotica in Sicilia, diventerà discoteca per una sera.Il 31 ottobre, infatti, il prezioso edificio medievale ospiterà l’evento. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

