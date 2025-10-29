Halloween i migliori costumi delle star da Kim Kardashian a Paris Hilton

Halloween è ormai alle porte. Venerdì 31 ottobre, come da tradizione, si celebrerà la notte delle streghe tra film dell’orrore, racconti del brivido e qualche viaggio nei luoghi più inquietanti al mondo. Non mancheranno ovviamente i tradizionali travestimenti per fare «dolcetto o scherzetto» oppure partecipare a esclusivi party a tema. All’appello hanno risposto presente anche diverse celebrità che, sui red carpet oppure i loro profili social, hanno già svelato in anteprima i look per i festeggiamenti. Ecco i migliori, in attesa dell’evento glamour per eccellenza organizzato da Heidi Klum. Halloween, i migliori costumi delle star da Kim Kardashian a Mariah Carey. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Halloween, i migliori costumi delle star da Kim Kardashian a Paris Hilton

Leggi anche questi approfondimenti

Migliori trucchi Halloween Vai su Facebook

#Halloween 2025, i migliori gadget a tema sotto i 50 euro per adulti e bambini: 10 idee - X Vai su X

I costumi di Halloween più richiesti: la classifica che svela la tendenza del 2025 (e come copiarla a basso costo) - Dai più classici travestimenti da vampiri, streghe e scheletri a quelli meno tradizionali ispirati a film, serie tv e personaggi del momento. Lo riporta lanazione.it

I top 15 costumi di Halloween in trend nel 2025 - Scopri i top 15 costumi di Halloween 2025: da Rumi, Zoey e Mira di KPop Demon Hunters a Labubu, Elphaba e il Lorax ... Come scrive ciakgeneration.it

I migliori film da vedere ad Halloween 2025 - La notte di Halloween sta arrivando e non sai cosa vedere? Scrive tuttotek.it