Halloween | i lati oscuri di una festa immaginaria

Ilgiornale.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A uno sguardo tecnico, ricorrendo anche alle più blande analisi di mercato, Halloween non pare "niente di che". Una festa come le altre: violentata nelle sue origini, brutalizzata dal capitalismo, resa angosciosa dalla mania collettiva e destinata a un futuro sempre più asfissiante. Lo sto notando in questi giorni al supermercato, dove decorazioni a forma di zucche, scheletri, ragni, fantasmi e tanto altro si ammassano senza soluzione di continuità a quelle natalizie, interi reparti pieni di pipistrelli, bare, lapidi e teste mozzate che sgomitano fra palle e lucette per gli alberi. Un sogno in pratica, o meglio un incubo, visto che davanti a un simile panorama dovremmo capire di non star ammirando l'ennesimo nonsense contemporaneo, un cortocircuito di massa che ci travolge per qualche settimana e poi chi s'è visto s'è visto: magari Halloween fosse questo! C'è altro sfortunatamente, e lo sanno bene numerose associazioni e amministrazioni, così come enti locali e nazionali, italiani e stranieri, impegnati a monitorare giorno e notte quanto accade sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

halloween i lati oscuri di una festa immaginaria

© Ilgiornale.it - Halloween: i lati oscuri di una festa immaginaria

News recenti che potrebbero piacerti

halloween lati oscuri festaHalloween: i lati oscuri di una festa immaginaria - A uno sguardo tecnico, ricorrendo anche alle più blande analisi di mercato, Halloween non pare "niente di che". Come scrive ilgiornale.it

halloween lati oscuri festaHalloween, dietro la zucca, la trappola del male - La riflessione dello psichiatra e psicoterapeuta Valter Cascioli, consulente dell’Associazione internazionale esorcisti (AIE) sulla ricorrenza del 31 ottobre: «Non è solo una festa commerciale, ma una ... Segnala famigliacristiana.it

halloween lati oscuri festaHalloween a scuola sì o no? Tra chi è favorevole e chi “assolutamente no”. C’è anche chi ne rivendica la paternità: “È una festa sarda” - Il recente intervento di Don Vittorio Serafini, direttore dell’Ufficio per l’insegnamento della religione cattolica dell’Arcidiocesi di Ferrara- Lo riporta orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Halloween Lati Oscuri Festa