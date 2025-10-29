A uno sguardo tecnico, ricorrendo anche alle più blande analisi di mercato, Halloween non pare "niente di che". Una festa come le altre: violentata nelle sue origini, brutalizzata dal capitalismo, resa angosciosa dalla mania collettiva e destinata a un futuro sempre più asfissiante. Lo sto notando in questi giorni al supermercato, dove decorazioni a forma di zucche, scheletri, ragni, fantasmi e tanto altro si ammassano senza soluzione di continuità a quelle natalizie, interi reparti pieni di pipistrelli, bare, lapidi e teste mozzate che sgomitano fra palle e lucette per gli alberi. Un sogno in pratica, o meglio un incubo, visto che davanti a un simile panorama dovremmo capire di non star ammirando l'ennesimo nonsense contemporaneo, un cortocircuito di massa che ci travolge per qualche settimana e poi chi s'è visto s'è visto: magari Halloween fosse questo! C'è altro sfortunatamente, e lo sanno bene numerose associazioni e amministrazioni, così come enti locali e nazionali, italiani e stranieri, impegnati a monitorare giorno e notte quanto accade sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Halloween: i lati oscuri di una festa immaginaria