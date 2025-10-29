Halloween è popolato solo di mostri? Non è detto Le atmosfere anche nella notte più spaventosa dell' anno possono essere più rilassate Complici libri e film che fanno emergere il lato più romantico e divertente della festa
L a settimana di Halloween è iniziata ed è arrivato il momento di pensare a “dolcetto o scherzetto?”. Anche libri e film fanno la loro parte assieme a costumi e addobbi. Tra sortilegi, magie, calderoni fumanti, pozioni dalle ricette secolari e ampolle a portata di mano, la notte delle streghe, e non solo, si avvicina. Ed è meglio farsi trovare preparati. Aspettando Halloween, ecco come decorare la casa per una vera atmosfera da brividi X Leggi anche › Zucca, le curiosità sull’ortaggio di Halloween sottovalutato per secoli Halloween, atmosfere magiche nei libri d’autunno. Certo, ci sono Dracula e Frankestein, la mummia, il lupo mannaro e il fantasma. 🔗 Leggi su Iodonna.it
