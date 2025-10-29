Halloween da incubo per gli italiani | pessime notizie dal meteo le previsioni per le prossime ore
Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma un peggioramento graduale del tempo in vista di Halloween 2025. Nelle prossime ore sono attese pioviggini sparse, seguite da piogge diffuse giovedì e rovesci più intensi venerdì 31 ottobre. Un quadro meteo che segnerà la fine della fase stabile e l’arrivo di un’autentica perturbazione autunnale. La perturbazione atlantica, responsabile del peggioramento, arriverà dal Portogallo, portando con sé venti meridionali più miti. Questi venti causeranno un aumento delle temperature minime, ma anche una crescita della nuvolosità, inizialmente concentrata sul Nord Italia e lungo il versante tirrenico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
Meet Lounge Bar. . HALLOWEEN NIGHT – VENERDÌ Il Meet si trasforma nel vostro incubo più bello Musica, divertimento e cocktail da paura Indossa il tuo costume più pauroso Vuoi esserci? Prenota il tuo tavolo 347 503 8041 Via Diego - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo, il ciclone di Halloween: pioggia forte e incubo allagamenti, l'allerta nelle regioni. Ecco dove - Meteo in peggioramento nei prossimi giorni su molte regioni d'Italia con pericolo allagamenti e piogge intense. Come scrive msn.com
Prova costume? Per un italiano su due è un incubo - Chili di troppo, vita sedentaria e pigrizia mettono a rischio il buon umore in vista dell’estate. Da panorama.it