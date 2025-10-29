Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma un peggioramento graduale del tempo in vista di Halloween 2025. Nelle prossime ore sono attese pioviggini sparse, seguite da piogge diffuse giovedì e rovesci più intensi venerdì 31 ottobre. Un quadro meteo che segnerà la fine della fase stabile e l’arrivo di un’autentica perturbazione autunnale. La perturbazione atlantica, responsabile del peggioramento, arriverà dal Portogallo, portando con sé venti meridionali più miti. Questi venti causeranno un aumento delle temperature minime, ma anche una crescita della nuvolosità, inizialmente concentrata sul Nord Italia e lungo il versante tirrenico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Halloween da incubo per gli italiani: pessime notizie dal meteo, le previsioni per le prossime ore