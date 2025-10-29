Halloween da brivido per i negozianti | sequestrati oltre 3.200 articoli non sicuri
Pesaro, 29 ottobre 2025 – Dolcetto, scherzetto e. sequestro. Con l’avvicinarsi di Halloween, la guardia di finanza di Pesaro e Urbino ha scoperchiato il lato meno divertente della festa: quello dei prodotti potenzialmente pericolosi o non a norma, spesso venduti come innocui accessori per bambini. In pochi giorni i finanzieri hanno sequestrato oltre 3.200 articoli tra maschere, costumi, decorazioni e gadget vari, un piccolo esercito di zucche, cappelli da strega e teschi fluorescenti pronti a invadere le vetrine. L’operazione, coordinata dal comando provinciale, ha coinvolto il gruppo di Pesaro e le compagnie di Fano e Urbino, con controlli a tappeto nei negozi della costa e dell’entroterra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
