Halloween all' Outlet di Barberino la più grande zucca luminosa d’Italia e un luna park horror

Firenzetoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Barberino Outlet si fa festa per Halloween con un allestimento unico e di grande impatto scenografico. La più grande e luminosa zucca mai realizzata, animata da streghe, stregoni e tanta musica, accoglierà grandi e piccini insieme a un Luna Park Horror, per un weekend di puro divertimento tra. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

