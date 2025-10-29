Halloween all' insegna di enigmi da risolvere e nuovi angoli della città da scoprire

Ottobre si chiude con un weekend di Halloween tra attività per famiglie, passeggiate serali dal fascino noir e appuntamenti legati alla Biennale del Mosaico. La città, per l'occasione, si veste di magia, luci soffuse e creatività. E Ravenna Incoming promuove alcune visite guidate particolari, per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

AKIRA IS READY HALLOWEEN AKIRA è pronta ad offrirvi una serata all’insegna dell’orrore ? MUSICA A TEMA BUONO SCONTO DI 5€ COCKTAIL SPECIALE ( per L’occasione in omaggio se mostrate il post ) Il buono è ottenibile pubblicando Vai su Facebook

Halloween Party a Mulazzano: caccia ai timbri, dolcetto o scherzetto e Escape Room da brivido - Venerdì 31 ottobre una serata di gioco, mistero e divertimento organizzata da Volontariamo e Pro Loco con il patrocinio del Comune. Riporta 7giorni.info

Halloween a Finalborgo con La casa stregata di Baba Jaga - Il mistero torna a impadronirsi del Palazzo del Tribunale di Finalborgo per un Halloween all’insegna dell’avventura e della fantasia. Si legge su mentelocale.it