Halloween al Museo Explora

Romatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 31 ottobre al 2 novembre, Explora, il Museo dei Bambini di Roma, si trasforma in un luogo pieno di misteriose presenze: pipistrelli, zucche e fantasmi si nascondono tra gli spazi del museo, pronti ad accompagnare i piccoli visitatori e le piccole visitatrici in un’avventura da brivido.Come in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Halloween 2020 al Museo Explora - Pipistrelli, zucche e strani personaggi si aggirano nella notte più spaventosa dell’anno, anche al Museo Explora. Come scrive romatoday.it

Halloween 2016 ad Explora: innovazione ed esperimenti - Quattro giorni di festa, dal 29 Ottobre al 1 Novembre, aspettano i piccoli esploratori in visita al museo con laboratori di scienza e ... Come scrive romatoday.it

halloween museo exploraHalloween al museo, tra musiche suggestive e visite guidate in penombra - 30, la corte del castello accoglierà i visitatori con musiche horror ed effetti speciali, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. cesenatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Halloween Museo Explora