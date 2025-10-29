Halloween ad Avellino la Casa dell' Orrore apre a Valle per Dolcetto o Scherzetto?
Avellino – La frazione di Valle si appresta a celebrare Halloween con un evento pensato per bambini e famiglie, dedicato al tradizionale "Dolcetto o Scherzetto?". L’appuntamento è fissato per venerdì 31 ottobre 2025, con inizio a partire dalle ore 16:30.L’iniziativa, promossa a livello locale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Gli ombrellini di cioccolato Lindt in versione Halloween sono arrivati da La Caramella Store: simpatici, buoni e già pronti per rendere speciale ogni dolce sorpresa. Edizione limitata, affrettati! Ci trovate in Piazza Lanzilli, 64, Avellino Vai su Facebook
Avellino, giochi e gadget di halloween non a norma: maxi sequestro della Guardia di Finanza - I militari delle Fiamme Gialle hanno tolto dagli scaffali dell'esercizio commerciale circa 4. Secondo ilmattino.it