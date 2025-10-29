Halloween a Villa Strozzi Machiavelli
Villa Strozzi Machiavelli è lieta di ospitarvi nelle sue sale settecentesche per un'esperienza unica in un ambiente ricco di fascino e storia. Cena placée servita con cinque portate indimenticabili, per gli amanti della selvaggina un occasione per gustare le carni del bosco. In alternativa, da. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
