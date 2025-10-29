Halloween 2025 gli appuntamenti e le feste in programma da ponente a levante

Si avvicina la notte di Halloween e come sempre sono moltissimi gli eventi organizzati per festeggiare da ponente a levante. Tra sfilate in maschera, giochi, divertimenti paurosi e il classico “Dolcetto o scherzetto”, le vie e le piazze del genovese si preparano a una notte da brividi.Da Arenzano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Halloween: sfilata del carro dei fantasmi in centro e quattro appuntamenti al Castello dei Ragazzi Leggi qui ? https://www.voce.it/it/articolo/1/cultura/halloween-quattro-appuntamenti-al-castello-dei-ragazzi-tra-streghe-fantasmi-e-letture-da-brividi Vai su Facebook

Halloween 2025, gli appuntamenti e le feste in programma da ponente a levante - Si avvicina la notte di Halloween e come sempre sono moltissimi gli eventi organizzati per festeggiare da ponente a levante. Come scrive genovatoday.it

Halloween 2025 a Torino e provincia: eventi, feste e cose da fare nella notte più spaventosa dell’anno - Scopri tutti gli eventi di Halloween 2025 a Torino e provincia: feste, cene a tema, spettacoli e attività per famiglie dal 31 ottobre al 2 novembre ... Riporta mentelocale.it

Halloween 2025, il programma degli eventi de "Le Città in Festa" - Anche quest’anno il palinsesto de “ Le Città in Festa” propone numerose manifestazioni per Halloween. Lo riporta live.comune.venezia.it