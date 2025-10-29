Halloween 2025 | festa in piazza a Latina

Latinatoday.it | 29 ott 2025

Anche la città di Latina si appresta a festeggiare Halloween con una festa in piazza organizzata dal Forum dei Giovani con il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili e la collaborazione di associazioni locali, scuole e artisti del territorio.Una festa fatta di divertimento e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

