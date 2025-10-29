Roma, 29 ottobre 2025 – Ogni anno, Google analizza le ricerche legate a Halloween e pubblica Frightgeist, una mappa interattiva che svela i costumi più popolari in tempo reale. I dati del 2025 delineano un panorama su cui riflettere: meno mostri tradizionali e più icone pop nate da film, musical e videogame. A dominare le ricerche di quest’anno sono i personaggi dell’anime K-Pop Demon Hunters. In cima alla lista c’è Rumi, seguita da Zoey, Mira, Jinu e Baby Saja. Le query più frequenti riguardano dettagli come acconciature e colori — “dragon braid”, “space buns”, “pink wig”, “yellow skirt” — segno che chi prepara il proprio travestimento cerca riferimenti precisi per replicare lo stile dei protagonisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Halloween 2025, ecco i costumi più popolari secondo Google: tutti pazzi per le ragazze di K-Pop Demon Hunters