Halloween 2025 all’Autodromo di Imola la guida per Monsterland | dai biglietti alla viabilità

Ilrestodelcarlino.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno attese oltre 30mila persone all’Enzo e Dino Ferrari per la notte più horror dell'anno. Tra musica, show e attrazioni. Numerosi gli artisti sul palco: da Emis Killa a Gabry Ponte. Ecco tutte le informazioni utili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

halloween 2025 all8217autodromo di imola la guida per monsterland dai biglietti alla viabilit224

© Ilrestodelcarlino.it - Halloween 2025 all’Autodromo di Imola, la guida per Monsterland: dai biglietti alla viabilità

Altre letture consigliate

halloween 2025 all8217autodromo imolaHalloween 2025 nei parchi divertimento in Italia, dove trovare gli eventi più belli per bambini - Volete organizzare qualcosa di speciale e spaventoso per trascorrere Halloween in famiglia? Riporta fanpage.it

Brividi di Halloween in autodromo. A Imola arriva ‘Monsterland’ - L’edizione 2025 di Monsterland, l’evento di Halloween più grande d’Europa, si trasferisce all’Autodromo di Imola tra ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

halloween 2025 all8217autodromo imolaCome arrivare a Monsterland 2025 a Imola: treni speciali e navette - Il Comune fa il punto sulla logistica a pochi giorno dall’evento che venerdì 31 ottobre richiamerà oltre 30mila persone all'Enzo e Dino Ferrari. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Halloween 2025 All8217autodromo Imola