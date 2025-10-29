Un avvocato è stato sanzionato a causa dell’utilizzo sconsiderato dell’Intelligenza Artificiale: ecco il motivo che ha spinto i Giudici a sanzionarlo L’Intelligenza Artificiale è entrata sempre più prepotentemente nelle nostre vite. In molte occasioni si è dimostrata un aiuto concreto e un supporto di non poco conto per chi ha avuto la possibilità di utilizzarla nel modo migliore (e consentito) per il proprio lavoro o nella vita di tutti i giorni. In altri casi, si è trasformata in un vero e proprio boomerang. Vi abbiamo già raccontato la disavventura di un gruppo di persone, che avevano chiesto a ChatGpt di organizzare un viaggio e si sono ritrovati a raggiungere un luogo immaginario, che esisteva solo nella testa dell’AI. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

"Hai usato l'Intelligenza Artificiale? Sospeso!": clamorosa sentenza contro un avvocato