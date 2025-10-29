Hai mai sentito parlare dell’astaxantina? Le proprietà per la pelle

Vitamina C, vitamina E e coenzima Q10 sono ingredienti di skincare che nel tempo abbiamo avuto tempo di conoscere e apprezzare. Non a caso oggi sono presenti – o almeno dovrebbero – nelle migliori skincare routine antiage. Da qualche tempo però, chi frequenta il lato più scientifico dei social, potrebbe essere inciampata in qualche video dove si parla di astaxantina. Questo ingrediente, di cui la maggior parte di noi ignorava l’esistenza fino a poco fa, ha tutti i requisiti per diventare uno dei più ricercati e desiderati. Seimila volte più efficace della vitamina C, ottocento volte più efficace del coenzima Q10 e cinquecento volte più efficace della vitamina E nel neutralizzare i radicali liberi è una delle frasi d’esordio quando si parla del più potente antiossidante al mondo. 🔗 Leggi su Amica.it

