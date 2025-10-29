Hai 18 anni e vuoi girare l’Europa? Iscrizioni aperte fino al 12 novembre per viaggiare gratis

L'Unione Europea celebra i 40 anni dall'accordo di Schengen con un regalo speciale per i neo diciottenni: la possibilità di esplorare gratuitamente il continente attraverso DiscoverEU, un'iniziativa che permette di viaggiare in treno e scoprire la diversità culturale europea senza spendere un euro per i trasporti. Il programma, che fa parte di Erasmus+, rappresenta un'opportunità unica per chi è nato tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2007. Le iscrizioni sono aperte dal 30 ottobre al 12 novembre 2025, con un numero limitato di posti disponibili: per l'Italia sono stati assegnati 4888 pass, distribuiti in base alla popolazione di ciascuno Stato membro.

