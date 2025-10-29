Ha vinto chi ha avuto la mira migliore I numeri raccontano il duello ad Alessandria

Chi ha la mira più precisa vince le partite. Questo è il calcio, e da questa regola-base non si scappa. E’ successo così sabato, nella gara che il Pontedera ha vinto 1-0 ad Alessandria, casa della Juventus Next Gen. Al duplice fischio finale le squadre sono entrate negli spogliatoi con un tiro in porta ciascuna. Quello dei bianconeri era stato il colpo di testa, debole, di Vacca, bloccato da Biagini senza problemi, quello dei granata era stato il bellissimo destri di Migliardi finito alle spalle di Mangiapoco, e che è stato il primo centro in Serie C per l’esterno del Pontedera. Nella ripresa il dato per i ragazzi di Brambilla è rimasto fermo, mentre quello della truppa di Menichini è salito a due con il sinistro di Manfredonia, bloccato a terra da Mangiapoco, nel recupero finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net