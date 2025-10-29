Ha ucciso il marito con i cocci dei vasi l’accusa a una 81enne arrestata nel Bolognese
Avrebbe ucciso il marito colpendolo ripetutamente con cocci di vasi. Per questo i carabinieri del nucleo investigativo di Bologna hanno arrestato, su ordine del giudice per le indagini preliminari, una donna di 81 anni, accusata di omicidio volontario. Per l’indagata sono stati disposti gli arresti domiciliari. Fu la stessa anziana, il 23 novembre 2024, a chiamare i soccorsi dicendo che il coniuge era caduto dal tetto, sbattendo contro una tegola. La coppia viveva in Appennino, in una abitazione isolata nella frazione Razora di Castel D’Aiano. Fin dai primi accertamenti degli investigatori, le dichiarazioni della donna sono apparse incongruenti e contraddittorie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
