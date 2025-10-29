Ha ucciso a forbiciate Sara La difesa chiede una perizia Il pm | l’imputato era lucido

Il difensore di Jashandeep Badhan (nella foto), avvocato Grittini ha richiesto la perizia psichiatrica (che il gup aveva respinto) per il ventenne di origini indiane in carcere per l’ omicidio di Sara Centelleghe, 18 anni, uccisa il 26 ottobre 2024 nella sua casa a Costa Volpino con 67 forbiciate e poi strangolata. La richiesta del difensore ("Necessaria dal suo punto di vista per sgomberare il campo dal dubbio che sussista un vizio di mente, anche solo parziale") ieri in Corte d’assise (presidente Ingrascì, a latere il collega Palermo) alla prima udienza del processo. Presente l’imputato (rimasto in silenzio) accusato di omicidio aggravato dalla crudeltà, dalla minorata difesa e perché commesso allo scopo di rapina (contestato anche questo reato perché Badhan aveva preso il cellulare della vittima). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ha ucciso a forbiciate Sara. La difesa chiede una perizia. Il pm: l’imputato era lucido

Leggi anche questi approfondimenti

L'omicidio di Sara Centelleghe, uccisa a 18 anni con 67 forbiciate - facebook.com Vai su Facebook

Ha ucciso a forbiciate Sara. La difesa chiede una perizia. Il pm: l’imputato era lucido - Costa Volpino, all’accertamento per fugare dubbi su eventuali vizi di mente si sono opposti l’accusa e i genitori della giovane straziata da 67 fendenti . Secondo ilgiorno.it

Omicidio Sara Centelleghe, chiesta la perizia psichiatrica per l’amico che l’ha uccisa con 67 forbiciate - La difesa di Jashandeep Badhan ha chiesto alla Corte d'Assise una perizia psichiatrica per il 19enne che il 26 ottobre 2024 ha ucciso con 67 colpi di forbice Sara ... Lo riporta fanpage.it

Sara Centelleghe uccisa a Costa Volpino con 67 forbiciate: chiesta una nuova perizia psichiatrica per il killer - L'avvocato di Jashandeep Badhan ha riproposto la richiesta e i giudici si sono riservati di decidere. Segnala ilgiorno.it