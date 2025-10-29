Lutto nel mondo della musica napoletana. All’età di 80 anni si è spento in queste ore James Senese, uno degli artisti più amati nella città partenopea e che ha fatto la storia della musica degli ultimi 60 anni. La sua carriera al fianco di Pino Daniele è stata senza dubbio un pezzo importante della storia di questa città. James Senese, il cordoglio della SSC Napoli. Musicista, sassofonista, compositore, cantante e attore italiano, Gaetano Senese è stato un personaggio amato all’ombra del Vesuvio, al fianco di tematiche molto particolari legate proprio alla città di Napoli. Ma non solo: Senese era un sassofonista riconosciuto a livello internazionale tra i più importante, il che l’ha reso nel tempo anche un orgoglio per la stessa città partenopea. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Ha segnato pagine indimenticabili”: il cordoglio della SSC Napoli