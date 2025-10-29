Ha rifiutato di allenare Juventus si scopre soltanto adesso | clamoroso

La panchina della Juventus è stata al centro di intense speculazioni e manovre nelle scorse settimane, portando infine a una svolta che vedrebbe Luciano Spalletti come il prossimo condottiero tecnico della squadra bianconera. Tuttavia, prima di arrivare a questa fumata bianca, la dirigenza juventina ha esplorato diverse piste, molte delle quali di alto profilo internazionale. Il processo di selezione è stato meticoloso e ha coinvolto una rosa ristretta di nomi di prestigio, evidenziando l'ambizione del club di assicurarsi una guida tecnica capace di rilanciare il progetto sportivo ai massimi livelli.

