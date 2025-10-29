Ha rifiutato di allenare Juve si scopre soltanto ora | clamoroso

La Juventus è stata al centro dell’attenzione nelle ultime settimane a causa della delicata fase di transizione per la guida tecnica della prima squadra. Il club bianconero, dopo una stagione caratterizzata da incertezze e cambiamenti, ha avviato una ricerca approfondita per individuare il profilo ideale a cui affidare la panchina. In questa fase, la dirigenza ha analizzato con attenzione diverse alternative, valutando sia tecnici italiani che figure di spicco del panorama internazionale. Il rifiuto di un papabile grande allenatore, motivato dal desiderio di attendere proposte più in linea con le sue ambizioni o provenienti da altri contesti calcistici, ha rappresentato un ostacolo significativo per la strategia juventina. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Ha rifiutato di allenare”. Juve, si scopre soltanto ora: clamoroso

