Ha la droga in tasca vede i carabinieri e si lancia tra i rovi | bloccati due 20enni
Nei giorni scorsi, i carabinieri di Fornovo di Taro hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma due ventenni italiani, ritenuti, al termine degli accertamenti e delle verifiche svolte, i presunti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di hashish. Secondo quanto ricostruito. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
