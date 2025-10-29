Gymnasium successo per i ragazzi all' esordio nella nuova stagione
Inizia nel migliore dei modi la stagione agonistica 20252026 per i ragazzi della Gymnasium, protagonisti nel weekend del 25 ottobre alla quinta edizione del meeting internazionale “Delphin Cup”, ospitato nella nuova piscina di Lubiana.“La squadra si allena da metà settembre – spiega. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
