Gymnasium successo per i ragazzi all' esordio nella nuova stagione
Inizia nel migliore dei modi la stagione agonistica 20252026 per i ragazzi della Gymnasium, protagonisti nel weekend del 25 ottobre alla quinta edizione del meeting internazionale “Delphin Cup”, ospitato nella nuova piscina di Lubiana.“La squadra si allena da metà settembre – spiega. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Una piccola delegazione di atleti dell'Universal Gym, oggi ha portato a termine e soprattutto con successo (ma comunque moltissima fatica!) la Spartan Race 5km di Gubbio! Bravi ragazzi! ? #spartanraceitaly #spartangubbio Vai su Facebook