Guida l’Apecar ubriaco fradicio e centra una moto | ferito ragazzino

Attimi di apprensione nel pomeriggio di ieri, martedì 28 ottobre, a Malegno, quando un ragazzino di 14 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il giovane, sbalzato dallo scooter su cui viaggiava dopo lo scontro con un’Apecar, è stato scaraventato sull’asfalto. Fortunatamente se l’è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Scontro tra un’Apecar e un ciclomotore. Ferito un quattordicenne. A Malegno un uomo denunciato per guida in stato di ebbrezza dagli agenti della Polizia Provinciale. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, all’incrocio tra la SP 5 e viale del La Vai su Facebook

