Guerriglia a Rio de Janeiro tra narcos e polizia | 64 morti Il governatore contro Lula | colpa sua trascura la sicurezza

Almeno 64 persone, tra sospetti e agenti, sono state uccise nell'”Operazione Containment” nei complessi a nord di Rio de Janeiro. Lo riportano i media brasiliani. L’azione, condotta congiuntamente da polizia civile e militare, mirava a contrastare l’espansione della fazione criminale Comando Vermelho (Comando Rosso). Droni e bombe contro la polizia di Rio de Janeiro. L’operazione ha portato al sequestro di 31 fucili e l’arresto di 81 persone, tra cui un leader del gruppo. I criminali hanno lanciato esplosivi con droni contro agenti e civili, e i residenti – secondo Folha – hanno denunciato sparatorie e strade bloccate. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Guerriglia a Rio de Janeiro tra narcos e polizia: 64 morti. Il governatore contro Lula: colpa sua, trascura la sicurezza

