Guerra nucleare | dopo Burevestnik arriva Poseidon La Russia di Vladimir Putin fa tremare il mondo | Non esiste nulla di simile
La Federazione russa alza il livello della tensione internazionale con nuovi test nucleari. Dopo il missile da crociera Burevestnik, il Cremlino ha annunciato il successo del lancio del Poseidon,.
"Dopo Hiroshima e Nagasaki la guerra mondiale ha cessato di essere la continuazione della politica con altri mezzi. Nella guerra nucleare si disintegreranno anche gli autori di tale politica". A dirlo fu il leader dell'Unione Sovietica, Michail Gorbaciov.
Guerra nucleare: dopo Burevestnik, arriva Poseidon. La Russia di Vladimir Putin fa tremare il mondo: «Non esiste nulla di simile» - La Federazione russa alza il livello della tensione internazionale con nuovi test nucleari.
Russia, testato missile sottomarino nucleare Poseidon: per Putin "nulla di simile al mondo" - Tre giorni dopo aver annunciato il test del missile a propulsione nucleare Burevestnik, mercoledì Mosca ha dichiarato di aver testato anche il Poseidon, un drone sottomarino a capacità nucleare.
Putin lancia missile nucleare Burevestnik: cos'è, come funziona/ Trump "basta test, Russia finisca la guerra" - Missile nucleare Burevestnik ("uccello delle tempeste"), che cos'è e perché la Russia lo annuncia ora: i piani di Putin, la secca replica di Trump