Guerra in Ucraina Lavrov | Mosca non ha nessuna intenzione di attaccare un Paese Nato pronti a dare garanzie

Il colosso petrolifero Lukoil venderà le sue attività all'estero dopo le sanzioni. Orban tuona: "L'Ue non conta nulla, Trump sbaglia su Putin". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Guerra in Ucraina, Lavrov: "Mosca non ha nessuna intenzione di attaccare un Paese Nato, pronti a dare garanzie"

