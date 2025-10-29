Guerra in Ucraina colpita una raffineria in Russia
Ucraina, scambi di droni nella notte. L’esercito di Kiev ha colpito una raffineria di petrolio e un impianto chimico nelle regioni occidentali della Russia. Mosca avanza nel Donetsk. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
