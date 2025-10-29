Guerra in Ucraina colpita una raffineria in Russia

Tv2000.it | 29 ott 2025

Ucraina, scambi di droni nella notte. L’esercito di Kiev ha colpito una raffineria di petrolio e un impianto chimico nelle regioni occidentali della Russia. Mosca avanza nel Donetsk. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

guerra in ucraina colpita una raffineria in russia

© Tv2000.it - Guerra in Ucraina, colpita una raffineria in Russia

