Guerra e De Pascale si incontrano oggi per parlare dell' aeroporto quale disinteresse

“Proprio mentre il consigliere Priamo Bocchi con un tempismo veramente imperfetto prende carta e penna denunciando il disinteresse di Comune di Parma e di Regione Emilia Romagna sull’aeroporto Verdi, Guerra e De Pascale si incontrano per parlare esattamente dello scalo parmigiano”.Lo riferisce il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it