Guerra e De Pascale si incontrano oggi per parlare dell' aeroporto quale disinteresse
“Proprio mentre il consigliere Priamo Bocchi con un tempismo veramente imperfetto prende carta e penna denunciando il disinteresse di Comune di Parma e di Regione Emilia Romagna sull’aeroporto Verdi, Guerra e De Pascale si incontrano per parlare esattamente dello scalo parmigiano”.Lo riferisce il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Un piano di pace che spinge la guerra. No di Putin alla bozza di Ucraina e Ue Vai su Facebook
Regione, sindacati sul piede di guerra. Il presidente dell'Emilia-Romagna de Pascale apre alle modifiche: «Manovra ritoccabile» - Il presidente di viale Aldo Moro Michele de Pascale apre ai sindacati sulla manovra di bilancio che prevede di aumentare le tasse (Irpef, Irap, bollo auto) per gli emiliano- Segnala corrieredibologna.corriere.it
Prevenzione dei tumori in Emilia Romagna, il presidente de Pascale dichiara guerra al fumo - Bologna, 4 febbraio 2025 – È una vera e propria dichiarazione di guerra al fumo quella pronunciata dal presidente dell’Emilia Romagna, Michele de Pascale, oggi, durante la Giornata mondiale contro il ... Riporta ilrestodelcarlino.it