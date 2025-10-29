Guerra della soia asset strategico tra potenze La Cina la importa dal Brasile e Trump teme l’ira degli agricoltori Usa

Le pressioni e l’attenzione riservate all’accordo tra Stati Uniti e Cina sulla soia (oltre che sulle terre rare) con Pechino pronta a riprendere gli acquisti, ritardando di un anno la stretta sulle terre rare ( https:www.ilfattoquotidiano.it20251026accordo-usa-cina-tiktok-terre-rare-notizie8173645 ), mostra quanto questo legume sia diventato un asset strategico a livello globale. Al centro di una triangolazione tra Cina, Stati Uniti e Sud America ( Brasile, in particolare, ma anche Argentina ), delle guerre commerciali e pure del malcontento degli agricoltori statunitensi. Ennesimo grattacapo per Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Guerra della soia, asset strategico tra potenze. La Cina la importa dal Brasile e Trump teme l’ira degli agricoltori Usa

