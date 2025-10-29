Guerra commerciale Usa–Cina | Trump e Xi cercano una tregua sui dazi e sulle terre rare

L’appuntamento è a Gyeongju, in Corea del Sud. E’ lì che domani il presidente americano, Donald Trump, e il suo omologo cinese, Xi Jinping, torneranno a vedersi per la prima volta dal 2019. Ed è lì che potrebbero essere ridisegnati i rapporti economici tra le due superpotenze e di fatto gli equilibri geopolitici mondiali. Dopo qualche tira e molla, con la minaccia di Trump di non vedere più. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Guerra commerciale Usa–Cina: Trump e Xi cercano una tregua sui dazi e sulle terre rare

Altri contenuti sullo stesso argomento

In Camera di Commercio a Palermo, per intervenire ad un convegno organizzato da Legacoop Sicilia sul tema dei dazi americani e delle nuove sfide globali. Indicherò i motivi per cui chi pagherà maggiormente la guerra commerciale di Trump sarà il nostro P Vai su Facebook

Guerra commerciale. Stati Uniti e Cina se le danno, ma è l'Europa a prenderle - X Vai su X

Guerra commerciale Usa–Cina: Trump e Xi cercano una tregua sui dazi e sulle terre rare - E’ lì che domani il presidente americano, Donald Trump, e il suo omologo cinese, Xi Jinping, torneranno a ... Segnala gazzettadelsud.it

Guerra commerciale. Stati Uniti e Cina se le danno, ma è l'Europa a prenderle - Sembra vicina un'intesa (chissà quanto duratura e solida) tra i due imperi su terre rare, soia, TikTok. Secondo huffingtonpost.it

Guerra commerciale tra Cina e Usa, Pechino: “Combatteremo fino alla fine” - Pechino reagisce ai nuovi dazi di Trump imponendo tasse portuali alle navi Usa e minacciando una guerra commerciale senza compromessi. Secondo quifinanza.it