Guerra commerciale Usa–Cina | Trump e Xi cercano una tregua sui dazi e sulle terre rare

L’appuntamento è a Gyeongju, in Corea del Sud. E’ lì che domani il presidente americano, Donald Trump, e il suo omologo cinese, Xi Jinping, torneranno a vedersi per la prima volta dal 2019. Ed è lì che potrebbero essere ridisegnati i rapporti economici tra le due superpotenze e di fatto gli equilibri geopolitici mondiali. Dopo qualche tira e molla, con la minaccia di Trump di non vedere più. 🔗 Leggi su Feedpress.me

