Questa mattina elicotteri, camion e auto della polizia militare dello Stato di Rio de Janeiro sono entrate nei complessi di Alemão e Penha trasformando la zona a nord di Rio - abitata da 280mila persone in decine di favelas - in un vero e proprio fronte di guerra. Al momento il bilancio ufficiale conferma che sono 122 le persone rimaste uccise - 118 narcos e 4 agenti - mentre sarebbero 81 quelli arrestati. Secondo le ultime testimonianze - non confermate - sarebbero stati ritrovati altri 50 corpi, facendo superare quota 100 al conto delle vittime. Il più grande dispiegamento di forze che lo Stato di Rio abbia mai visto con 2500 agenti, 32 mezzi blindati e 12 veicoli da demolizione per distruggere le barricate anti-polizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Guerra anti-narco a Rio de Janeiro: 122 morti e 81 arresti nel maxi blitz nelle favelas