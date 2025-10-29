Guazzini una stagione d’oro pensando al ’28

Lanazione.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittoria Guazzini la pluricampionessa di Poggio a Caiano è tornata dai mondiali svoltisi in Cile, da grande protagonista, ammirata da tutti, compagne di squadra, tecnici e sportivi. Marco Villa, commissario tecnico che ha guidato le azzurre da bordo è stato esplicito: "Su Vittoria nulla da aggiungere, è un pilastro della squadra azzurra, una sicurezza e una garanzia". Chiara Consonni che fatto compagnia a Vittoria nella prova del Madison dove le due azzurre hanno conquistato la medaglia di bronzo elogia la toscana. "Quando Vittoria ci si mette, ha una determinazione incredibile. Se fissa un obiettivo, dà l’anima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

guazzini una stagione d8217oro pensando al 821728

© Lanazione.it - Guazzini, una stagione d’oro pensando al ’28

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

guazzini stagione d8217oro pensandoGuazzini, una stagione d’oro pensando al ’28 - Vittoria Guazzini la pluricampionessa di Poggio a Caiano è tornata dai mondiali svoltisi in Cile, da grande protagonista, ammirata da tutti, compagne di squadra, tecnici e sportivi. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Guazzini Stagione D8217oro Pensando