Vittoria Guazzini la pluricampionessa di Poggio a Caiano è tornata dai mondiali svoltisi in Cile, da grande protagonista, ammirata da tutti, compagne di squadra, tecnici e sportivi. Marco Villa, commissario tecnico che ha guidato le azzurre da bordo è stato esplicito: "Su Vittoria nulla da aggiungere, è un pilastro della squadra azzurra, una sicurezza e una garanzia". Chiara Consonni che fatto compagnia a Vittoria nella prova del Madison dove le due azzurre hanno conquistato la medaglia di bronzo elogia la toscana. "Quando Vittoria ci si mette, ha una determinazione incredibile. Se fissa un obiettivo, dà l’anima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guazzini, una stagione d’oro pensando al ’28