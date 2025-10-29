Guardie giurate nel mirino | Sparavano per uccidere è stato un atto vigliacco
"I banditi sparavano per uccidere, sui vetri, per far stare le guardie con la testa bassa affinché non rispondessero al fuoco. I vigilanti sono stati particolarmente bravi". È il responsabile dell’area Marche trasporto valori Vedetta 2 Mondialpol, Fabrizio Bonilli, a raccontare quello che hanno vissuto i colleghi durante l’assalto al portavalori sulla A14, "per ragioni di sicurezza, essendo le indagini ancora in corso e alcuni banditi in giro. Dobbiamo tutelare i nostri uomini che hanno risposto al fuoco", spiega. Qual è stata la dinamica? "Le nostre guardie erano cinque, tre sul primo mezzo, quello più grande (con il carico, ndr), e due sul secondo, quello di scorta, che viaggiava dietro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
