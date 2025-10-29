Guardia di finanza arrivano i rinforzi | 22 nuovi ispettori per l' Umbria

La guardia di finanza annuncia nuovi innesti di personale per l’Umbria. Ventidue nuovi ispettori assegnati al comando regionale delle fiamme gialle al termine del corso per allievi marescialli alla scuola del L'Aquila. Dopo un periodo di formazione triennale che li ha visti impegnati in un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

