GTA 7 non sarà fatto con l’intelligenza artificiale precisa il CEO di Take-Two
Durante il Technology Executive Council Summit di CNBC, il CEO di Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, ha voluto chiarire un punto cruciale: GTA 7 (o qualsiasi futuro titolo simile) non sarà sviluppato con l’aiuto dell’ intelligenza artificiale. Pur riconoscendo il potenziale di questa tecnologia, Zelnick ha spiegato che il suo impatto nel mondo del gaming resta “molto limitato”, perché l’IA “non possiede creatività”. Secondo il dirigente (grazie a VGC ), l’intelligenza artificiale si basa su grandi insiemi di dati esistenti e modelli linguistici che, per loro natura, guardano al passato. “Anche se potessimo premere un pulsante e generare un nuovo Grand Theft Auto domani, il risultato sarebbe qualcosa di derivativo, non di creativo”, ha affermato. 🔗 Leggi su Game-experience.it
