GT3isti Challenge 2025 | ultima tappa a Misano Adriatico

Ultima tappa del GT3isti Challenge 2025. Il 31 ottobre ed il 1 novembre le Porsche stradali e da competizione animeranno il circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Tanti gli iscritti previsti. Sulla tortuosa pista di 4.226 metri si alterneranno decine di sportive tutte appartenenti alla Casa di Zuffenhausen, alla ricerca del miglior tempo cronometrato. Ovviamente le auto verranno suddivise in categorie. Il venerdì la pista sarà accessibile dalle 9.00 alle 18.00 con stint di pista libera e sessioni dedicate alle auto stradali ed a quelle racing. Sabato turni suddivisi per categoria con il seguente orario. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - GT3isti Challenge 2025: ultima tappa a Misano Adriatico

Approfondisci con queste news

GT3isti Challenge – Round 5 | Franciacorta Un’altra bella giornata in pista insieme ai nostri piloti Abbiamo seguito il round 5 del @gt3isti_challenge a Franciacorta: una tappa intensa e speciale perche si è svolta nel circuito di Porsche. Grande soddisfazio - facebook.com Vai su Facebook

Ferrari Challenge | Finali Mondiali: Sandmann, Acosta, Scarpetta e Verhagen Campioni 2025 - Il maltempo non ha risparmiato la domenica mattina del Mugello, dove i protagonisti del monomarca dedicato alle 296 Challenge si sono dati battaglia per i titoli di Coppa Shell e Trofeo Pirelli. Secondo it.motorsport.com

Numeri e qualità per il Challenge Sanremo 2025. Un’edizione all’insegna dei record e delle novità, con un occhio alla sostenibilità - Si avvicina la quarta edizione del Challenge Sanremo che sabato 20 e domenica 21 settembre radunerà atleti professionisti, amatori, giovani e appassionati di multisport provenienti da ogni parte del ... Riporta tuttosport.com