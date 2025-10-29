Grottolella dopo la paura per le scosse di terremoto continuano i disagi per la crisi idrica
Non c'è pace per i grottolellesi. Dopo la paura dei giorni scorsi causata dalle forti scosse di terremoto (Grottolella è stato uno dei due Comuni epicentro della recente sequenza sismica insieme a Montefredane ndr), continuano i disagi dovuti alla chiusura del servizio idrico da parte dell'Alto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
