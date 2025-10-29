Grottaminarda vola in Sud America con Hemper | musica distillati e vibrazioni globali al Castello d’Aquino
Sabato 1° novembre il Castello d’Aquino di Grottaminarda si trasformerà in un crocevia di suoni e sapori dal mondo grazie a Hemper, artista e collezionista sonoro dalle radici nella musica in levare e nelle sonorità afro-latine.Profondamente influenzato dalla Black Music americana e dai ritmi del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
