Grosso | A volte ho una sensazione che si arbitrano i nomi delle squadre

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Cagliari Le parole di Grosso. Tra le altre domande gli è stato chiesto un parere sulla scelta di Pairetto, direttore di gara internazionale, per la sfida di domani contro il Cagliari: «Giochiamo in un campo dove in determinati momenti si crea tanto caos e avere un arbitro come Pairetto può essere una garanzia per entrambe le squadre. Non pensiamo mai agli arbitri, io ho fiducia, poi durante la gara mi prendo e battibecco un po’, ma ho grande fiducia e grande stima nelle qualità degli arbitri. Delle volte quando ho una sensazione che si arbitrano i nomi delle squadre e mi infastidisco, ma sono sensazioni sul momento, lo ripeto, abbiamo arbitri bravi che hanno grande personalità». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

