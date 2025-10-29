Griffe e marchi contraffatti In aula i grandi nomi della moda

Si torna oggi davanti ai giudici del Collegio del Tribunale di Rimini per una nuova udienza del processo sulla maxi inchiesta per contraffazione e riciclaggio nel settore della moda condotta dalla Guardia di Finanza nel 2019. Una vicenda che aveva portato le Fiamme Gialle del comando provinciale di Rimini a scoprire una vera e propria rete di produzione parallela di abbigliamento e accessori con marchi falsificati di alcuni tra i brand più noti al mondo. Nel procedimento sono coinvolte circa quindici persone, tra imprenditori, tecnici e collaboratori, oltre a tre società con sedi tra Rimini e la Repubblica di San Marino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Griffe e marchi contraffatti. In aula i grandi nomi della moda

