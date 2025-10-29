Greenpeace presenta il conto della crisi climatica | Chi inquina deve pagare

Un gigantesco scontrino srotolato in Piazza di Spagna per “presentare il conto della crisi climatica” a governo e multinazionali del fossile. È l’azione dimostrativa messa in scena da  Greenpeace Italia, mentre a Palazzo Chigi si discute la prossima  legge di bilancio. Sul documento simbolico, lungo diversi metri, figurano  200 eventi climatici estremi  registrati negli ultimi dieci anni. Dall’alluvione in Emilia-Romagna del 2023 ai cicloni tropicali, e una cifra:  oltre 5.000 miliardi di euro  di danni economici globali. Secondo una nuova analisi di Greenpeace basata sul costo sociale del carbonio (SCC), nel periodo  2016-2025  le emissioni di sei colossi del petrolio e del gas – ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, TotalEnergies ed ENI – avrebbero generato 5. 🔗 Leggi su Open.online

