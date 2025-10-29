Green Shop | da quarant' anni il negozio simbolo di un abbigliamento di qualità

Tradizione ed innovazione si incontrano come per magia da “Green Shop”, il negozio di abbigliamento vero e proprio punto di riferimento ad Aulla e nell’intera Lunigiana, fin dal 1984. Oltre quarant’anni di esperienza e di continua evoluzione, come racconta il titolare, signor Mauro: «Il nostro primo punto vendita aprì nell’attuale collocazione in Piazza Gramsci nel centro cittadino – sottolinea - e dopo vari interventi di ingrandimento e ammodernamento, fu affiancato dal secondo punto vendita del brand, “GreeNext Door”, proprio nella porta accanto, un negozio dedicato alle tendenze della moda». 🔗 Leggi su Lanazione.it

